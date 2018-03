Giornata di ringraziamento per i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

Cerimonia, questa mattina, al Centro operativo di Palmanova. Ricordati tutti gli interventi degli ultimi anni dei volontari in situazioni d’emergenza, in Italia e all’estero. Durante le emergenze “alluvionali” del 2014 in Liguria e in Bosnia e le emergenze del “Centro Italia” del 2016 e 2017 (sisma e neve), con oltre 750 volontari. A tutti loro, alla presenza anche del Capo Dipartimento Angelo Borrelli, sono state consegnate delle targhette-ricordo, le bandiere della Protezione civile regionale e i nuovi computer per le sedi. Un gesto simbolico nei confronti dei volontari e dei coordinatori, che vedono così riconosciuti i loro sforzi, la loro passione e la loro preparazione per affrontare le emergenze. Nell'occasione l'assessore regionale Panontin ha presentato anche agli oltre seicento volontari convenuti a Palmanova il nuovo gruppo di Sappada, Comune che da poco è entrato a far parte della nostra Regione, e che può già contare sulla rete diffusa della protezione civile.

Borrelli: macchina protezione civile Fvg all'avanguardia

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento nazionale: "La macchina organizzativa del Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia, e per questo voglio ringraziare la Regione per il grande impegno profuso. E, naturalmente, l'assessore Panontin, il direttore Sulli, e i volontari, che sono il motore di questa macchina efficiente".

Le emergenze in un libro