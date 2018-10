Presentata la "Giant Trees Foundation", la onlus che vuole far annusare i boschi del Friuli ai non vedenti

Andrea Maroè, agronomo e tree climber da oltre 30 anni e Ambassador della Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato stamane la Giant Trees Foundation, associazione onlus fondata da Doria Del Medico e di cui lui stesso è ideologo e presidente. Insieme a lui sono interventi Marisa Sestito, rappresentante del comitato scientifico; il testimonial della Fondazione, il campione olimpico Silvio Fauner, l'assessore alle foreste di Moggio Maurizio Callegarin, il sindaco comune di Ampezzo Michele Benedetti e il consigliere regionale Edy Morandini.

I progetti

Maroè ha introdotto la Fondazione evidenziando il fatto che, seppur nata pochi mesi fa, ha già all'attivo numerose iniziative tra i quali "Annusare il bosco", progetto in convenzione con i comuni di Moggio, Ampezzo, Tarvisio e Sappada che prevede l'accessibilità e la visita dei boschi del Friuli Venezia Giulia a non vedenti e ipovedenti. Sono state presentate, inoltre, le sinergie già in essere con numerosi istituti della Regione, tra cui le scuole di agraria di Cividale di Codroipo e di Pozzuolo del Friuli. Ha poi anticipato un'importante spedizione che vede la collaborazione dell'università di Udine e di Ikiam, in Uruguay, al via il 2 gennaio del prossimo anno per la ricerca e lo studio della foresta sudamericana. La già docente dell'università di Udine Marisa Sestito, che fa parte della Fondazione ha presentato il comitato scientifico dell'associazione, evidenziando la collaborazione di professori ed esperti del settore di tutta Europa che hanno voluto prendere parte al progetto.

Durante la conferenza sono state illustrate immagini che ritraevano un giovane Andrea Maroè ospite di Alberto Angela e immagini tratte da spedizioni realizzate in tutto il mondo una delle quali, nello scorso mese di luglio, ha portato alla scoperta dell'abete bianco più alto del mondo effettuata in Montenegro.

Le convenzioni nel dettaglio

Progetto “ Annusare il bosco ”: vogliamo rendere il bosco visitabile a ipo e non vedenti, all’interno di un più ampio progetto di sensibilizzazione e di valorizzazione delle risorse naturali del territorio e di incremento turistico. Questo è lo scopo per il quale la Giant Trees Foundation Onlus ETS, alcuni Comuni dell'Alto Friuli, Il Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" Onlus e numerosi istituti scolastici hanno deciso di unire le loro forze. In un’ottica sinergica che permetta di reinventare l’approccio alla montagna, ai boschi e alla natura più in generale anche a tutte le persone che presentino una qualche disabilità ma non per questo si debbano sentire escluse dalla possibilità di avvicinarsi a luoghi naturali in sicurezza e serenità. Convenzioni stipulate e in via di definizione con i Comuni di Moggio, Ampezzo, Sappada, Tarvisio . In collaborazione con il Centro Internazionale del Libro Parlato A. Sernagiotto Onlus.

in convenzione con il : il comitato scientifico della fondazione gestisce una delle querce più vecchie di Italia (600 anni) La Vecja di Fossalta. Altri comuni italiani interessati a stipulare analoghe convenzioni. Progetto di studio e ricerca in Convenzione con le Università di Udine, di Ikiam (Equador) al via dal 29 di Ottobre, Università di Torino il cui accordo sarà firmato in occasione del 4^ congresso nazionale Selvicoltura “Il bosco bene indispensabile per un presente vivibile e un futuro possibili” dal 5 all’8 Novembre. GTF interverrà sui temi della gestione forestale.

