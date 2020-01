Dopo 70 anni di lavoro va in pensione Gianni, il barbiere di Tricesimo

Gianni, storico barbiere di piazza Mazzini a Tricesimo, a inizio anno ha appeso forbici e pettine al chiodo e, a 85 anni compiuti – di cui 70 di lavoro –, si gode ora la meritata pensione. Famoso per la sua verve, la passione per l'Udinese e per il suo buonumore lascerà un vuoto nella quotidianità lavorativa del centro collinare. Dopo il congedo dalla professione che lo ha accompagnato per buona parte della vita non ha mancato di salutare gli amici del bar “Al Cacciatore” di Borgo Sant’Antonio, immortalando il momento con una foto.