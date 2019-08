Gianpiero Saglimbene verso il ritorno in Friuli

Buone notizie dagli Stati Uniti per Gianpiero Saglimbene, che potrebbe ricevere il via libera per il ritorno a casa già lunedì. Il lanciere di Novara, 37enne originario di San Severo e di stanza a Codroipo è stato sottoposto a metà luglio a un delicato intervento per combattere una grave forma di sarcoma. Il dottor Kato, luminare della materia oncologica che l'ha seguito in tutto il suo percorso al Presbyterian Hospital di New York, lo ha visitato e gli ha rimosso i drenaggi e parte dei punti.

La speranza

"Tutto procede bene - fa sapere la moglie Barbara Rado- e presto Gianpiero potrà tornare a casa! Lunedì, infatti, è prevista la visita dall'oncologo e, salvo sorprese, dovrebbe ricevere il via libera per tornare subito in Friuli!". Si sta quindi per concludere il viaggio della speranza del militare, reso possibile grazie alla solidarietà di tantissime persone che in pochi giorni avevano raccolto una cifra di oltre 600mila euro per poterlo operare.