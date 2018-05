Geo torna a parlare di Friuli: il Cammino Celeste su Rai 3

Venerdì 18 maggio 2018 il Cammino Celeste tornerà nuovamente ospite di Geo su Rai3 (in onda dalle 16.15). Il programma condotto da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi avrà in studio (autore del diario di viaggio "Sul Troi di Aquilee"), Manuela Iuretig, artista creatrice di Krivapete e altre figure mitiche delle Valli del Natisone, Claudio Salvalaggio, guida naturalistica, e lo chef Fabio Codromaz della Locanda Al Trivio.

"Ringraziamo la redazione di Geo che ha voluto dedicare ancora spazio al Cammino Celeste - ha commentato Christian Romanini -. Il vero successo di questo programma è tutto nella professionalità e gentilezza di chi vi lavora, davanti e dietro le telecamere! Una trasmissione importante che fa conoscere a chi viene da fuori le bellezze del territorio e fa prendere coscienza del valore dei molti tesori agli abitanti che vi ci abitano. Invitiamo tutti voi, cari amici, a sintonizzarvi".

Il Cammino Celeste: a piedi da Aquileia al Monte Lussari

Il Cammino Celeste è un pellegrinaggio nato per iniziativa di un gruppo di persone appartenenti a diverse associazioni e accomunate dall’essere dei pellegrini, donne e uomini che si mettono fisicamente in cammino per raggiungere una meta spirituale.È un Cammino che unisce tre paesi diversi ed è composto da altrettanti percorsi aventi origine in località particolarmente significative per la storia e la tradizione di fede delle nostre terre:

Una in Italia: Aquileia dove per la prima volta è stato annunciato il Vangelo e da dove i missionari hanno portato l’annuncio cristiano nel cuore dell’Europa.

Una in Slovenia: Brezje, presso Kranj, il più importante luogo di invocazione della Madre di Dio in Slovenia.

Una in Austria: Maria Saal, sopra Klagenfurt, splendida chiesa con origini intorno all’VIII sec., centro di grande importanza per la storia della Carinzia e per l’identità culturale e religiosa della cosiddetta Mitteleuropa.

I tre percorsi, partendo dalle rispettive località d’origine, si riuniscono a Camporosso, per risalire poi il Monte Lussari guadagnandone la sommità a 1760 metri s.l.m. Per ulteriori informazioni: www.camminoceleste.eu