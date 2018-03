Furto di 109 profumi, danno da 12mila euro

Rubati 109 profumi alla profumeria “Douglas” del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. L’ammanco è stato quantificato da una dipendente dell’esercizio commerciale, accortasi della cosa in orario di chiusura. Il danno totale è stato valutato in 12mia euro circa. Saranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire di più su quanto accaduto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Martignacco, che hanno ricevuto la denuncia.