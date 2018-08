Borseggiavano le donne intente a fare la spesa, identificata coppia di finti clienti

Due furti con destrezza sono stati denunciati negli scorsi mesi a Tolmezzo. I due episodi sono avvenuti entrambi all'interno del Lidl di via Val di Gorto e risalgono esattamente al 5 e al 23 marzo 2018.

Modus operandi

I due borseggi sono stati compiuti da due ignoti seguendo sempre un analogo modus operandi. Prima selezionando le possibili prede. Poi, appena le donne si distraevano fra gli scaffali o i cestoni posti lungo le corsie, dalla borsa veniva sottratto il portofoglio lasciato sul carrello. Dopodichè, nascosto il portamonete tra gli indumenti, i soggetti uscivano dal punto vendita, come se niente fosse, senza nemmeno pagare qualche finto acquisto che li aiutasse a non dare troppo nell'occhio.

L'identificazione

A distanza di un mese, incrociando i dati e le immagini del sistema di videoregistrazione installato all'interno del discount, i carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa, sono riusciti a dare un volto e un nome ai due responsabili. Sono stati denunciati in stato di libertà per furto con destrezza in concorso due cittadini, di 42 e 39 anni, residenti in Romania e in "trasferta" in Carnia. Dal punto di vista giudiziario, ora biognerà aspettare il procedimento di condanna che sarà predisposto dalla Procura di Udine.

Estese le ricerche

Nel frattempo, ci ha informato il Comandante di Compagnia, il capitano Diego Tanzi che ha voluto congratularsi con i suoi uomini per il lavoro svolto, sono in corso altri accertamenti, tramite anche fotosegnalazione, per verificare se i due soggetti sono responsabili anche di altri probabili segnalati in Provincia di Udine.