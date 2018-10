Ladri in azione tra Cervignano e Villa Vicentina

L’istituto di vigilanza Italpol ha sventato un furto la scorsa notte nella carrozzeria Erre Esse di Cervignano e sfortunatamente è intervenuta anche su un colpo andato a segno ai danni ai danni del Consorzio Agrario di Villa Vicentina.

Il tentato furto

La pattuglia è giunta sul posto attorno alle 2.30, momento in cui è scattato l’allarme, riscontrando la forzatura di una finestra. I ladri, però, non sono riusciti a portar via nulla, lasciando sul posto anche un borsello del titolare che conteneva contanti. Per le indagini operano i carabinieri di Palmanova.

Il secondo colpo

Furto poco dopo le 23 nella filiale di Villa Vicentina del Consorzio agrario del Friuli Venezia Giulia. Grazie al sistema di videosorveglianza sono stati notati tre individui fuggire. Durante il sopraluogo della guardia particolare giurata, è stato appurato che i malviventi aveva legato con del filo metallico il cancello impedendone l’apertura e che, probabilmente con l’ausilio di di una bombola di gas avevano sfondato la vetrata d’ingresso del punto vendita messo tutto a soqquadro. Sino alle 8 di questa mattina l’Italpol ha garantito il presidio dell’attività.

Su entrambi i casi indagano i carabinieri della Compagnia di Palmanova