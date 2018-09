Furto da 70mila euro in un magazzino a Premariacco

Furto di sedie e tavoli al magazzino di Premariacco della Ilcap di Santa Maria la Longa. Il valore del danno subito dalla società di Alessandro Paoluzzi, fa sapere il suo consulente del lavoro Simone Tutino, è di oltre 70mila euro. Il tutto deve ancora essere quantificato in maniera dettagliata. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Cividale del Friuli e della locale stazione. Per i rilievi di parte presente sul posto anche l’esperto in crimine Edi Sanson.