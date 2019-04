Furto di 38mila euro di carne al market in centro, è stato il macellaio

Si è portato via carne, nel periodo compreso tra gennaio e marzo, per circa 38mila euro. Ogni giorno o quasi un piccolo viaggetto. Nell'ultimo, quello di ieri, il carico era di 15 chili, per un valore di 250 euro. E' finito così - con lo smascheramento da parte dei carabinieri della stazione di Udine - il "traffico" messo in piedi dal macellaio della Conad di via Vittorio Veneto, ritenuto il responsabile del consistente ammanco. La situazione era stata denunciata a marzo dal gestore del punto vendita e nella giornata di sabato i militari hanno risolto il mistero. Nei confronti del macellaio, un classe '88 residente a Bicinicco, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.