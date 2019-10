Rubavano dalle auto ferme in autogrill, fermati due uomini a Gemona

Nel tardo pomeriggio di lunedì 28 ottobre è stata esecuzione a due decreti di applicazione della misura cautelare in carcere due uomini, un cittadino bosniaco di 58 anni, e un cittadino serbo di 35 anni. L'esecuzione, attuata da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro, è stata applicata per l'accusa di furto.

I fatti

I due uomini erano stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Polizia Stradale di Amaro lo scorso 11 ottobre poiché si erano resi responsabili di furti su veicoli in sosta all’interno dell’Area di Servizio “Scaligera Est”. Grazie alla collaborazione fra tutti i comandi di Polizia Stradale interessati, i malviventi sono stati fermati lungo l’autostrada A/23 in Comune di Gemona del Friuli da personale della Polizia Stradale di Amaro e, sottoposti a perquisizione, trovati in possesso della refurtiva e degli effetti personali sottratti al malcapitato automobilista presso l’Area di Servizio di Verona, di documenti di identità risultati poi essere rubati e di arnesi atti allo scasso.

L'arresto

Visto il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di fuga, nonché l’evidenza dei reati commessi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona ha ritenuto di disporre l’applicazione della misura cautelare in carcere. Gli uomini sono trattenuti presso il carcere di Udine in attesa dello sviluppo del processo.