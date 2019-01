Rubano l'alcol ai rugbisti, finisce male per 4 ragazzi

Quattro denunce per ricettazione. E' finita così la nottata di quattro ragazzi che verso le 3 di lunedì sono stati sorpresi dagli agenti della Sezione Volanti della Questura con alcolici e un macinino professionale per il caffè. Il materiale era stato rubato il giorno prima alla club house dell'Union Rugby Udine.

La denuncia

I giovani sono stati intercettati nella zona di Chiavris. Alla vista degli agenti, sul posto per un servizio di pattuglia, i ragazzi cercavano di scappare, ma sono stati bloccati. A pochi metri da loro i poliziotti hanno trovato una macchina professionale macina caffè e uno zaino pieno di bottiglie di alcolici sigillate. Il tutto era nascosto tra le auto in sosta.I quattro hanno tentato di negare che fossero stati loro in possesso dei beni, nonostante uno tenesse in tasca il coperchio della stessa macchina e un altro avesse in mano una bottiglia di birra artigianale della stessa marca di altre contenute nello zaino. I soggetti sono stati così denunciati a piede libero per ricettazione.