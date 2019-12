Pensionato si assenta da casa e gli rubano 10mila euro

Era domenica pomeriggio, quando un pensionato di Talmassons è stato derubato di 10mila euro. L'uomo si era assentato poche ore da casa quando ignoti si sono introdotti in casa sua portando via gioielli in oro e contanti, per un valore totale di 10mila euro. I ladri hanno forzato un infisso per poter entrare, mettendo in disordine armadi e cassetti alla ricerca di preziosi e soldi da porare via. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Stazione di Mortegliano e di Latisana.