Rubano di tutto: gioielli, oro e un'auto con le chiavi nel cruscotto

Chiavris, Colugna e Sedegliano: sono questi i luoghi toccati nei giorni scorsi dai ladri tra città e provincia, con decine di migliaia di euro di beni trafugati.

Via Monte Ortigara

Tra le 19 e le 21 di ieri sera è stato preso di mira un appartamento della zona di Chiavris, in via Monte Ortigara. I malviventi si sono impossessati di monili in oro, per un valore complessivo che si aggira sui 20mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine e della stazione di Udine Est per un primo sopralluogo. Sempre nella stessa via e in via Freschi — ma con tutta probabilità tra giovedì e domenica — sono stati messa a segno altri due furti di minore entità.

Colugna

In un’abitazione della frazione di Tavagnacco, in via Cotonificio, domenica sera sono stati portati via capi d’abbigliamento e contati per un valore che si aggira sui 15mila euro. La denuncia è stata ricevuta dai carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

Sedegliano

Nel centro del Medio Friuli — durante la notte passata — un agricoltore ha subito il furto della sua autovettura, parcheggiata nel cortile di casa con le chiavi inserite nell’abitacolo.