Colpi tra Friuli e Veneto, identificati due ladri e la loro badante

La squadra Mobile della Questura di Udine, dopo una articolata attività di indagine, ha denunciato due cittadini georgiani, Z.K. di 43 anni e P.V. di 25 anni domiciliati in Friuli, ritenuti responsabili di alcuni furti in abitazione e di una loro connazionale, I.G. di 45 anni domiciliata in Veneto, denunciata per il reato di ricettazione.

Le indagini

L’attività investigativa ha preso il via lo scorso maggio, quando un cittadino vittima di un furto avvenuto in centro città, riuscì ad identificare i due uomini georgiani come responsabili del colpo. Da quanto appreso, i due ladri si muovevano a mano sicura: prima di mettere a segno il furto studiavano attentamente come muoversi e quali abitazioni depredare effettuando, preventivamente, dei sopralluoghi.

L' insopettabile badante

Complice dei due malviventi, una donna, insospettabile, assunta come badante da una facoltosa famiglia residente in provincia di Venezia e che invece si occupava della custodia della refurtiva. Il tutto è emerso grazie ad una perquisizione avvenuta lo scorso luglio e che ha permesso agli agenti della Polizia di Udine di recuperare diversi gioielli rubati, restituiti in gran parte ai legittimi proprietari.

L'appello

Per altri monili, invece, sono ancora in corso accertamenti tesi all’individuazione dei legittimi proprietari. In caso di riconoscimento, i cittadini sono pregati di rivolgersi alla Questura di Udine, con appropriati attestati di titolarità del gioiello.