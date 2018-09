Fulmine cade su una villa e genera un incendio, ferito il proprietario

Come da previsioni, ieri notte il maltempo è stato caratterizzato oltre che da un'abbondante e fitta pioggia, anche da intense scariche elettriche (molte di queste immortalate da Massimiliano Clari nella gallery che vedete in basso). Una di queste centinaia di folgori è caduta proprio su un tetto di una villa di Majano, sita in via Gortani al civico 6. La saetta ha generato un rogo che si è poi esteso a tutta la copertura e al suo sottotetto, mettendo a serio rischio l'intera abitazione e i suoi proprietari.

Il ferimento

In quel momento la famiglia si trovava proprio all'interno dell'edificio. Il capo famiglia, resosi subito conto che quella scarica avrebbe potuto creare dei danni, è andato a controllare la situazione notando le prime lingue di fuoco alzarsi al cielo. Oltre a lanciare l'allarme al 115, l'uomo ha quindi poi provato ad intervenire tentando di domare il fuoco e di ridurre i danni. Ad un certo punto, però, è scivolato a terra, sbattendo malamente il capo.

I soccorsi

Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri, dopo aver soccorso l'uomo affidandolo alle cure dei sanitari, hanno quindi iniziato a spegnere le fiamme con l'ausilio della loro autobotte. Si è trattata di un'operazione lunga e difficile e che ha presentato non poche difficoltà. Alla fine delle operazioni, il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Daniele per alcuni accertamenti sanitari.