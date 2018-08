Fuga di gas in viale Venezia, traffico deviato

Pompieri in azione da circa le 21.30 in viale Venezia per una fuga di gas verificatasi all'altezza del civico 318. Chiusa temporaneamente la viabilità della strada, almeno fino a quando i tecnici dell'Amga, insieme ai Vigili del fuoco, non riusciranno a chiudere la falla. Dopo la segnalazione giunta al Nue 112, sul posto si sono immediatamente recate alcune unità dal Comando di via Popone, congiuntamente all'arrivo dei vigili dell'Uti Friuli Centrale che hanno bloccato il traffico dell'arteria deviandolo sulle laterali. La situazione risulta sotto controllo. Non si segnalano feriti.