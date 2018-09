E' morto il pittore Otto D'Angelo

Si è spento all’età di 95 anni, dopo un breve periodo di malattia, Otto D’Angelo pittore originario di San Vito di Fagagna, ma residente nella frazione di Caporiacco a Colloredo di Monte Albano.

Nonostante l’età non aveva mai smesso di dipingere, attività che ultimamente svolgeva all’interno della propria dimora. Prima fumettista, trascorse un periodo in Francia dove intraprese l’attività di disegnatore di fotoromanzi, felice per la carriera intrapresa ma con il desiderio di tornare a casa, nel suo amato Friuli. Otto decise così di ritornare in patria e di documentarne, tramite l’arte, usi e costumi, borghi e piazze. I suoi dipinti, poesie d’amore per il Friuli, sono sparsi in tutto il mondo: non c’è Fogolar che non abbia una sua opera.