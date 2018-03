C'è anche un friulano tra le vittime dell'attentato in Francia di venerdì 23 marzo. Si chiamava Christian Medves ed era responsabile del reparto macelleria dell'esercizio commerciale di Trebes in Francia, divenuto macabro teatro dell'attentato. La famiglia di Medves sarebbe infati originaria delle Valli del Natisone precisamente della frazione di Savogna. Il padre di Christian era infatti emigrato in Francia diversi anni fa. Christian avrebbe fatto ritorno in Friuli per un periodo alcuni anni fa. L'uomo, che si trovava al lavoro al momento del folle gesto, è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco. E' stato descritto da chi lo conosceva come un uomo gioviale, una bella persona dal «cuore enorme».

Il cordoglio del Consiglio

Il cordoglio del Consiglio regionale del FVG per la morte di Christian Medves è stato espresso dal presidente Franco Iacop. Il presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i sentimenti di profondo dolore, estesi a tutte le vittime dell'attentatore franco-marocchino che aveva legami con l'estremismo islamista.