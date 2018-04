Friulani nel mondo: il viaggio a ritroso di un migrante di Sequals

Argo Lucco, 77 anni, presidente del Fogolâr furlan di Basilee, in Svizzera, è partito da Sequals il 3 gennaio 1968. Cinquant’anni dopo, il 3 gennaio di quest’anno, ha indossato il cappotto e il foulard di quella volta e ha riempito le vecchie valige per compiere, a ritroso, la strada che gli ha cambiato la vita (nella foto si vede Argo con il look di un tempo). “Sono salito sul treno con il timore che qualcuno potesse prendermi in giro vedendomi vestito così e invece le persone mi fermavano e mi facevano domande incuriosite. Una signora alla stazione di Venezia mi ha detto: quelle valige sono molto preziose stia attento che non gliele rubino”.

Un’emozione unica per Argo che ha il Friuli nel cuore e che torna a Sequals ogni due mesi, tanto gli manca il paese dov’è cresciuto. Lui sarà il protagonista della prossima puntata di "Ator pal mont cui furlans" in onda domani, giovedì 5 aprile, alle 11 su Radio Spazio e in collaborazione con l'Ente Friuli Nel Mondo.

Argo è il presidente del Fogolâr furlan di basilee che è uno dei più “anziani” d’Europa, è stato fondato ufficialmente nel 1960 e conta più o meno 150 membri. Molte le iniziative che vengono organizzate durante l’anno per tenere vivo il ricordo del Friuli, far conoscere la regione in Svizzera e degustare i prodotti tipici del territorio. “Io personalmente quando torno a casa giro le aziende agricole e vinicole per tornare a Basilea con le primizie friulane. Poi una volta all’anno il Fogolâr organizza la “Domenie furlane” in cui si cucinano i piatti più buoni della tradizione”. Quest’anno nel menù c’erano i cjarson, l’immancabile polenta, il prosciutto di San Daniele, brovada e muset e la Gubana.

