Friulani nel mondo: domani si chiude l’incontro annuale

Mentre questo pomeriggio, a partire dalle 17, si svolgerà la XV Convention titolata “Emigranti e Grande Guerra, nel segno della Pace. L’emigrazione friulana prima, durante e dopo il 1915 – 1918” preceduta dalla proiezione firmata Massimo Garlatti-Costa “ISONZOFRONT - La mia storia, alle 21.00 sarà possibile assistere al concerto vocale e strumentale “ROSSO SANGUE - La musica nei luoghi della Grande Guerra” eseguito dal pluripremiato Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro nella Chiesa di Santa Elisabetta a Fogliano Redipuglia.

Domani sarà la giornata dedicata alle commemorazioni e al pranzo sociale dove centinaia di friulani, provenienti da ogni parte del mondo, si danno appuntamento nella terra delle loro radici. Ogni anno il pranzo sociale riunisce centinaia di friulani espatriati che si ritrovano nella terra d’origine per un brindisi e per ricongiungersi ai familiari rimasti nella piccola patria.

Dopo il sabato dedicato al confronto e al dibattito, domenica si aprirà con una Santa Messa alle 11 nella Chiesa di Santa Elisabetta, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Diego Causero, Arcivescovo Titolare di Grado - Nunzio Apostolico, con l’accompagnamento musicale del Coro Monte Sabotino, alle 12.00 sarà deposta una corona ai Caduti nel Cimitero austro-ungarico di Fogliano Redipuglia. Alle 12.15 si terrà il raduno delle migliaia di friulani giunti da ogni parte del mondo nella Piazza delle Pietre d’Italia (Sacrario Militare di Redipuglia) con l’accompagnamento musicale del Coro Monte Sabotino, alle 12.30 ci sarà un’altra deposizione ai Caduti sul Colle di Sant’Elia con i saluti delle Autorità, mentre alle 13.00 si svolgerà il classico pranzo sociale presso il Nord Est Mall in via Pietro Micca, 1 a Ronchi dei Legionari. Il prossimo appuntamento che aggregherà centinaia di friulani che vivono all’estero, organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo, è fissato per l’estate 2019.