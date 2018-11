Frecce Tricolori, subentra al comando il maggiore Gaetano Farina

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una formazione che, con i suoi valori, è ormai penetrata nelle radici della nostra terra, ma anche un brand che rende riconoscibile l'Italia e il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Così il governatore, Massimiliano Fedriga, e l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, hanno definito le Frecce Tricolori, partecipando oggi nella base di Rivolto, insieme con il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, alla cerimonia di cambio del comandante del 313/o Stormo (Pattuglia acrobatica nazionale, Pan).

Il cambio

Il passaggio di consegne tra il tenente colonnello Mirco Caffelli e il comandante subentrante, maggiore Gaetano Farina, è avvenuto alla presenza del generale comandante delle Forze di combattimento dell'Aeronautica militare, Silvano Frigerio. "Le Frecce Tricolori - ha detto Fedriga - sono un grande orgoglio di questa terra, testimoniato non solo dalla vicinanza delle istituzioni ma anche dalla partecipazione di tutti i cittadini che tifano per loro. Questo significa che la Pan, con i propri valori e la perfezione che esprime sia in volo sia a terra, è entrata nelle radici della nostra terra".

Promotori del Fvg nel mondo

Facendo poi riferimento alle numerose esibizioni delle Frecce Tricolori in tutto il mondo, Fedriga ha ricordato che la loro attività rappresenta un orgoglio nazionale e internazionale. "A volte - ha ricordato Fedriga - ci sono Paesi che fanno le cose meglio di noi, ma l'attività della pattuglia acrobatica nazionale è un'eccellenza che ci viene invidiata da tutto il mondo poiché è l'emblema della perfezione e della professionalità". "Le Frecce Tricolori - ha detto dal canto suo Bini - rappresentano uno dei brand più riconosciuti dell'Italia che porta inevitabilmente prestigio alla nostra regione, terra che ospita la sede della Pan".