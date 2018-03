Frasche e osmize del Friuli Venezia Giulia: addio alle tradizionali indicazioni

Destinato a scomparire un simbolo ormai storico delle strade del Friuli (in particolar modo di quello Orientale) e del Carso. Le frecce e i ramoscelli utilizzati per indicare la presenza in zona di frasche o osmize aperte rischiano l'estinzione. Per andare a mangiare i prodotti tipici e a bere un bicchiere di vino durante le scampagnate domenicali sarà più facile oramai impostare il navigatore piuttosto che andare all'avventura.

A stabilirlo è stata Fvg Strade Spa, società che ha ricevuto in dote le funzioni in materia di viabilità locale e regionale. La Spa, attenendosi strettamente alla normativa vigente, ha recentemente inviato ai comuni una circolare in cui dichiara «di non poter considerare la posa di una frasca a tutti gli effetti quale posa di un impianto pubblicitario» ma aggiungendo che a tal proposito «non saranno più rilasciati atti amministrativi al riguardo».

L’eventuale apposizione della frasca lungo strade di propria competenza dovrà rispettare le ordinarie norme dettate dal Codice della Strada. Ciò significa, come ribadisce la Spa, che il palo di sostegno con relativo cartello non potrà essere apposto: