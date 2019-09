Lo Stadio Friuli in un film di Wes Anderson? La foto su Instagram raccoglie migliaia di consensi

Attivo da qualche anno, su Instagram c'è un account davvero originale che fa felici tutti gli appassionati non banalmente di Wes Anderson, ma dei luoghi che potrebbero essere location dei suoi film. Su "accidentallywesanderson" - così si chiama la pagina, tra vecchi cinema algerini, castelli abbandonati, musei delle farfalle e ferrovie del Kazakhstan, è spuntata ieri una coloratissima foto. Un colpo d'occhio inconfondibile per un vero friulano: a far bella mostra di sè sono i seggiolini del nuovo stadio Friuli, immortalati da @madamachips, nickname scelto dalla friulana Giulia su Instagram.

Ad oggi i like alla foto sono oltre 32mila, con 80 commenti sulla bontà dello scatto, ma anche riferiti al luogo. La discussione "Stadio Friuli" versus "Dacia Arena", infatti, ha tenuto banco anche su Instagram. Accanto ad ogni foto caricata sull'account c'è la descrizione del luogo, spesso derivata da Wikipedia. Anche nel caso della foto di @madamachips, la didascalia riporta le parole del noto portale riferite allo stadio cittadino. Un bel modo, ma soprattutto attualissimo e accattivante, di far conoscere la nostra Udine in giro per il mondo.