Derubato di 7mila euro da finti tecnici dell'acqua e vigili urbani

Ancora una truffa nei confronti di un anziano. Questa volta si è verificata a Galleriano di Lestizza, nel Medio Friuli, e ha fruttato ai malviventi 7mila euro. Vittima della vicenda un 82enne del posto.

I fatti

A casa dell'uomo si sono presentati un uomo che si è dichiarato operatore della rete idrica, accompagnato da un altro soggetto che sembrava un agente di polizia locale. Con la solita scusa dei controlli si sono introdotti in casa per una presunta verifica dell'impianto. A quel punto sono iniziate le raccomandazioni all'anziano sulla necessità di tenere nascosti i preziosi, interrogandolo su dove li tenesse. Il padrone di casa ha così rivelato il nascondiglio, mostrando la scatola usata per custodire oro e gioielli. In pochi minuti i ladri hanno distratto l'uomo e si sono impossessati della refurtiva, portandosi via un bottino da 7mila euro circa. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Norm di Latisana.