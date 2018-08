Un'aula 2.0 intitolata alla maestra Stefania, mancata a pochi giorni dall'assunzione

Ammonta esattamente a 11.876,96 euro il fondo della raccolta lanciata dal IV Istituto Comprensivo di Udine a memoria di Stefania Fanciullo, la docente scomparsa a 43 anni a causa di un incidente stradale verificatosi il 30 agosto 2016 a pochi km da Udine, lungo l’autostrada A23. Stefania quel giorno stava rientrando dal suo amato Salento. Dopo anni di sacrifici e precariato, solamente qualche ora dopo (il primo settembre), avrebbe firmato la presa in carico dell'agognata cattedra, una docenza di ruolo che avrebbe svolto in una scuola di Cervignano del Friuli.

La notizia della sua tragedia sconvolse immediatamente il suo paese natale, Depressa, frazione salentina del Comune di Tricase, e ovviamente anche Udine, città nella quale svolse gli ultimi due anni di insegnamento. Proprio in sua memoria, gli amici e i colleghi della scuola primaria Zardini di Cussignacco, nella quale aveva insegnato e svolto l’anno di prova, aveva lanciato una raccolta fondi da destinare alla realizzazione di laboratori scolastici per i paesi colpiti dal terremoto del Centro Italia fra l'estate e l'autunno del 2016.

A due anni dalla sua scomparsa, la raccolta fondi è giunta definitivamente al termine. Il IV Istituto Comprensivo di Udine, in accordo con l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Sarnano, ha stabilito che i soldi (raccolti in particolar modo in Friuli e in Puglia) saranno utilizzati per l’allestimento di un'aula multimediale presso la nuova scuola primaria di Gualdo (paese vicino a Sarnano) che sarà inaugurata tra il 14 e il 15 settembre. L'aula 2.0 sarà intitolata alla "Maestra Stefania", disporrà di 16 postazioni, e sarà dotata di strumentazioni tecnologiche, arredo appropriato e software finalizzati alla facilitazione degli apprendimenti per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali.

