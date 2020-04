Facci sul terremoto in Friuli: «Come mai così tanti morti? In altre regioni fu gestita meglio»

“Ricordo il terremoto del 1976. Scapparono tutti in strada. Vivevo a Monza. Ancora oggi però non capisco una cosa: come mai così tanti morti furono concentrati in Friuli Venezia Giulia? Gran lavoratori, i friulani, ma forse nelle altre regioni la cosa fu gestita meglio”. Il pensiero è del giornalista di Libero Filippo Facci.

Tra una dichiarazione di disobbedienza nei confronti delle regole sul contenimento del Coronavirus – con conseguente gita in montagna – e un attacco a Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Twitter il professionista ha avuto anche del tempo di interrogarsi su una presunta mala gestione dell'emergenza sisma che travolse la nostra terra.

La questione è una sorte di iperbole, a tutela di quanto fatto in questi giorni in Lombardia, del cui sistema Facci è un grande difensore. Il giornalista prende ad esempio un caso di specie storico, simbolo – in maniera universale – di una corretta gestione, per provocare. Lo mette in discussione proprio come in questo periodo in tanti stanno facendo con la regione dove risiede. Come a dire che è chiaro che la Lombardia soffra di più perché è quella colpita dall’evento con maggior forza, esattamente come successe per il Friuli con l’Orcolat.

Il risultato però non è dei migliori a livello di risposte ricevute, ma siamo quasi certi non fosse affatto questa l’intenzione di Facci.

