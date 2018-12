Casa in fiamme a Nimis, danni ingenti

Vasto incendio in una abitazione di Nimis. Le fiamme hanno avvolto uno stabile collocato in via Manzoni, non distante dal centro del paese.

Al momento la strada è chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire sul posto. In azione quattro squadre dei vigili del fuoco di Udine e Gemona del Friuli. Ingenti i danni alla struttura, ma non ci sono feriti o vittime. Ancora sconosciute le cause che hanno causato l'incendio.