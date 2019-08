Ferma il treno in corsa per chiedere un passaggio, arrestato

Denuncia per interruzione di pubblico servizio e soggiorno illegale sul territorio italiano. Sono le fattispecie di reato di cui dovrà rispondere un minorenne straniero dopo aver tentato di chiedere un passaggio a un treno merci lungo la linea ferroviaria Udine-Tarvisio lo scorso 7 agosto. Il giovane era stato visto camminare sulle rotaie dal personale del convoglio, costringendo i macchinisti a fermare la marcia in maniera repentina per scongiurare il pericolo di travolgerlo. Il ragazzo, a treno fermo, ha prima chiesto uno "strappo" e poi è scappato. A rintracciarlo sono stati gli agenti della Polfer, allertati dai colleghi del Centro operativo compartimentale. E' stato individuato ad Artegna, a breve distanza dal luogo dove si era verificato il fatto in questione. Il ragazzo successivamente è stato affidato a una comunità della zona.