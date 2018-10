Decesso per Febbre del Nilo, disinfestazione a Codroipo

A seguito della manifestazione del caso di West Nile che ieri sera ha portato al decesso del 58enne Germano Mazzorini, il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, ha firmato un'ordinanza per eseguire un'urgente disinfestazione nell'area che gravita attorno alla casa della vittima, situata in via Comugne nella frazione di Biauzzo. Attraverso interventi adulticidi e larvicidi giovedì 04 ottobre, dalle ore 17:30 fino alle ore 21:00, si provvederà ad eliminare tutti i focolai larvali presenti per un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. La disinfestazione sarà effettuatta sia in aree pubbliche che private, lungo le aree coltivate, i giardini e gli orti.

Gli obblighi per la cittadinanza

L'oridnanza, vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, ordina a tutti i residenti (amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive) e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di spazi all’aperto entro l'area sopra indicata, di permettere l’accesso al personale dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione, e del personale della ditta incaricata alla disinfestazione per l’ispezione del sito, la rimozione dei focolai larvali presenti e l’effettuazione dei trattamenti adulticidi e larvicidi. Si consiglia, inoltre, di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione.

I cittadini sono anche invitati ad evitare l'abbandono in tutti gli spazi pubblici e privati (terrazzi, balconi e lastrici solari compresi) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana.

L'ordinanza completa:

Premesso che l'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, Dipartimento di Prevenzione, con nota del 03.10.2018 prot. n. 26711 ha segnalato al Sindaco di Codroipo il manifestarsi di un caso di West Nile trasmesso dalla zanzara Culex pipens (zanzara comune) in un residente del Comune di Codroipo;

Viste le indicazioni impartite dalla Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018 per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche e aree private, quali aree coltivate, giardini e orti;

Rilevato che l’area di intervento comprende la zona prossimale a via Comugne n. 4 in frazione di Biauzzo per un raggio di 200 m;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

Considerata la necessita di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018

ORDINA

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di spazi all’aperto entro l'area sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione:

1. di permettere l’accesso al personale dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione, e del personale della ditta incaricata alla disinfestazione per l’ispezione del sito e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata;

2. di permettere l’accesso degli addetti della ditta incaricata alla disinfestazione, per l’effettuazione dei trattamenti adulticidi e larvicidi nei focolai non rimovibili;

3. di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione a partire dalle ore 17:30 fino alle ore 21:00 di Giovedì 04 ottobre 2018 o comunque fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione;

ORDINA INOLTRE

di:

1. attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che gli stessi abbiano a riformarsi;

2. affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala;

3. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

4. evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

5. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare raccolte d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

6. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

7. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

8. provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;

9. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

10. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

11. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare:

durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica - prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

In seguito al trattamento si raccomanda di: procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

D I S P O N E

- che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

- che la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che sia trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale e, per conoscenza, all'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione.

A V V E R T E

che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per l’inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

che il Responsabile del presente procedimento è l’arch. Tiziana Braidotti, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica, edilizia privata e ambiente del Comune di Codroipo;

che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, Dipartimento di Prevenzione, ai numeri di telefono: 0432 989500.