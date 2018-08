Mistero a Udine sud: 4 adulti e due minori semi intossicati

Sei persone hanno accusano malessere, irritazione, nausea e conati di vomito finendo in ospedale per i dovuti controlli sanitari. E' quanto accaduto la notte tra venerdì 10 e sabato 11 agosto in un condominio al quarto piano di via Eustachio Celebrino, in Baldasseria, quando una famiglia di bengalesi, ben integrata in Friuli da diversi anni e che in quel momento ospitava alcuni amici, ha chiesto aiuto al Numero Unico 112 per capire le cause del loro strano stato di salute.

I soccorsi

Sul posto prima sono giunti i sanitari del 118, poi i vigili del fuoco, seguiti, a loro volta -verso l'una- dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Udine. La famiglia lamentava disturbi agli occhi e una strana sensazione spiacevole a livello della gola e dello stomaco. Effetti, ipotizzavano, dovuti a quello che pensavano potesse essere dello spray al peperoncino sparato nel loro appartamento da qualche malintenzionato attraverso la fessura posta sotto la porta d'ingresso. Contestualmente ai primi odori captati in casa, infatti, la famiglia aveva avvertito distintamente alcuni rumori per le scale, ovvero dei passi veloci che hanno fatto immaginare loro che qualcuno stesse scappando dal pianerottolo dopo aver sparato la misteriosa sostanza.

Le verifiche

Una ricostruzione forse azzardata, ma molto circostanziata, anche perché alcuni residenti hanno parlato di possibili dissidi fra vicini di casa a causa di un sospetto via vai nel condominio. Gli esami svolti dagli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco hanno comunque dato esito negativo: la sostanza irrorata nella casa non era spray al peperoncino né una sostanza nociva, ma qualcosa di simile ai prodotti antiagressione. Per scongiurare comunque qualsiasi effetto collaterale, in particolar modo ai due minori, tutte le sei persone sono state portate al Pronto soccorso per gli accertamenti. Nei prossimi giorni, la Polizia di Udine provvederà a fare alcune verifiche nello stabile per verificare le residenze, i domicili e le frequentazioni del condominio.