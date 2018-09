Falsifica il documento per bere birra, minorenne pizzicato dalla Polizia

Aveva abilmente sostituito la sua foto sulla carta d'identità di un amico maggiorenne per poter ordinare una birra al bar. E' cosi che un giovane è stato smascherato nel trucchetto dalla Polizia.

Il trucco

Il giovane di 17 anni di Cormons, e studente all'istituto scolastico di Cividale del Friuli, come riporta il Gazzettino, all'uscita da scuola si era seduto al bar ordinando un birra ed esibendo il documento dove risultava effettivamente maggiorenne. Il barista però, che aveva memoria di quel giovane e della sua età, non si è fatto trarre in inganno ed ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per un controllo. Gli agenti hanno così scoperto il trucco e sequestrato il documento falso.