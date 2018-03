"Qui è proibito parcheggiare, presentatevi dai vigili", ma è tutto falso

“Qui è proibito parcheggiare. Si presenti pertanto subito presso il nostro comando sito in via Girardini 24. Dott.ssa Fanny Ercolanoni - Comandante”. Il teso è comparso su alcuni biglietti, con tanto di simbolo del Comune di Udine, posizionati nei giorni scorsi sui veicoli in sosta nella collinetta di fonte al conservatorio “Tomadini”. «Nulla di più falso», fanno sapere dal comando della Polizia locale U.t.i. Friuli centrale. I vigili annunciano anche «controlli mirati volti a vigilare in modo che tali incresciosi e gravi episodi non accadano più». Nel frattempo si invita anche «a segnalare al Comando la futura presenza degli stessi volantini».