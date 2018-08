Consigliere comunale friulano insultato per una fake news

"Questo è il nipote di Renzi. A Montecitorio grazie a suo zio. Fa la bella vita a 15 mila euro al mese, alle spalle di noi italiani. Condividi se sei indignato". Questo il testo riportato su un post messo in rete dalla pagina "Buona e sincera ma quando serve bastarda" che sta mettendo nei guai un cittadino friulano vittima di un caso di fake news.

Il post

Il giovane ritratto nella foto, infatti, non ha nulla a che fare con Renzi, ma è semplicemente Andrea Spinato, un cittadino di Casacco che nel piccolo comune ricopre l'incarico di consigliere comunale e che nella vita è attivo anche nella Croce Rossa Italiana Comitato di Udine. Stamattina per lui la triste scoperta, segnalata dalla sorella: che inizialmente ha vissuto la cosa in maniera goliardica "Non sapevo che avevamo un zio che di cognome fa Renzi" ma che con il passare delle ore ha preso una piega spiacevole per il fratello.

La condivisione e gli insulti

Il post, infatti, comparso su una pagina che conta quasi 10 mila follower, è stato pesantemente commentato con minacce di morte ed insulti nei confronti del giovane che ha richiesto l'immediata rimozione. Peccato che ormai le condivisioni fossero state già 340 e che quinidi la foto stia continuando a fare il giro della rete.

La segnalazione

"Avevo scattato la foto durante un viaggio - ci racconta Andrea - e ora l'ho rimossa con la speranza di non ricevere insulti anche sulla mia pagina personale. Spero che la vicenda si chiuda qui, ma nel frattempo ho segnalato l'accaduto alla polizia Postale".