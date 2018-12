Fabrizio Corona si ripete, non si presenta al pranzo di solidarietà

Dopo Lignano Sabbiadoro è il turno di Udine. Sembra che Fabrizio Corona in Friuli non ci voglia proprio venire. Il personaggio televisivo avrebbe dovuto essere presente oggi in un locale di via Poscolle, per un pranzo organizzato per una raccolta fondi in favore dell'Andos, l'associazione nazionale donne operate al seno. Come accadde lo scorso mese di maggio nella cittadina rivierasca anche oggi non si è palesato. All'interno del ristorante nessuna traccia del playboy. C'è però chi giura di averlo visto all'esterno, intento ad accampare scuse prima di rifiutare sul filo di lana l'ospitata di solidarietà.