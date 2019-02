Fabrizio, il fotografo di Buja da centinaia di like che racconta gli animali del FVG

Scatti che raccontano la parte pià nascosta del nostro Friuli Venezia Giulia e che la immortalano nelle sue espressioni più belle.

Il fotografo Fabrizio Marcuzzo 26 anni e originario di Buja, ci racconta attraverso i suoi scatti il mondo emerso e sommerso della fauna della nostra regione.

"Un modo per valorizzare la ricchezza del nostro territorio, ma anche per mostrare il suo lato più selvaggio - ci racconta - Ho iniziato ad avvicinarmi alla fotografia naturalistica con il passare degli anni. Certo non è cosa facile. Gli scatti richiedono appostamenti notturni, sveglie a orari impensabili, escursioni impegnative e faticose con il peso dell'attrezzatura, e talvolta si torna con il "rullino" vuoto. Ma questo è il bello della natura. Magica e imprevedibile".

Dai cervi, ai caprioli, dalle seppie alle volpi tra mondo subacqueo e la montagna friulana, ogni scatto vuole raccontare un pezzo del Friuli Venezia Giulia, valorizzandone ricchezza e varietà.