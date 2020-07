La ex "Cavarzerani" diventa "zona rossa" contro il contagio da Coronavirus

L'ex caserma Cavarzerani di via Cividale diventa ufficialmente "zona rossa". Dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato stamattina, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sta per firmare il provvedimento chiesto dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo la scoperta di tre casi positivi al Coronavirus tra i migranti ospitati all'interno dell'ex sito militare, posizionato nella zona est del capoluogo friulano.

Cosa succede

Le misure di contenimento adottate prevedranno il divieto di entrata o uscita dall'hub per l'accoglienza dei richiedenti asilo. La decisione è stata presa per evitare un'espansione del contagio.