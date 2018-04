Forte prurito e bruciore, al "Contarena" costretti a far uscire tutti in strada

Senso di prurito e bruciore avvertito da molti clienti. È per questo motivo che il caffè Contarena, storico locale del centro cittadino, è stato fatto evacuare venerdì sera - come riporta il Messaggero Veneto -, quando erano le 23 circa, in un momento in cui il locale era gremito. I clienti sono stati così fatti uscire, e sono stati necessari diversi minuti per far arieggiare gli interni del bar e permettere che la serata continuasse. Il sospetto, visti gli effetti, è che qualcuno possa aver utilizzato dello spray al peperoncino. Uno scherzo di cattivo gusto che, fortunatamente, non è bastato a rovinare la serata.