Estintori scaduti da 7 anni e registri dei rifiuti pericolosi non compilati da 5 in un'officina carnica

Tenuta irregolare dei registri di carico e scarico dei rifiuti, compresi quelli classificati pericolosi (è emerso che le ultime trascrizioni risalivano a oltre 5 anni fa) e mancato rispetto delle prescrizioni del del decreto sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare gli estintori non venivano sottoposti alla revisione semestrale obbligatoria da oltre 7 anni).

Le sanzioni

Per queste ragioni al titolare di un'officina di Forni di Sopra - lo scorso 20 giugno - sono state contestate da parte della Polizia stradale di Amaro sanzioni amministrative per un importo superiore a 6mila euro. Il soggetto è stato inoltre segnalato all’Autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate nell’ambito della sicurezza sul posto di lavoro e gli è stato intimato di sanare le anomalie riscontrate entro 15 giorni dalla contestazione.