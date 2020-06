Esplosione a Codroipo, ferito gravemente un ragazzo

Esplosione, sembra a causa di un petardo, in un’autorimessa a Codroipo nel pomeriggio di oggi, ferito gravemente un ragazzo minorenne. L’episodio si è verificato poco dopo le 17, in via delle Betulle. Sul posto i Vigili del fuoco, ambulanza, elisoccorso. Il giovane è stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia. Nello scoppio il minorenne ha perso un avambraccio e riportato ustioni di terzo grado su diverse parti del corpo.

