Esplosione a Cervignano, danni e feriti in una palazzina

Esplosione a Cervignano del Friuli, feriti i componenti di una famiglia - padre, madre e figlio di sei anni -. L'episodio si è verificato stamattina verso le 7 al civico 13 di via Chiozza, la strada che dal centro del paese porta verso la statale numero 14. I vigili del fuoco sono al lavoro per capire le cause del fenomeno, verificatosi al terzo piano di una palazzina composta da 16 appartamenti, all'origine del quale ci sarebbe una probabile fuga di gas.

Sono rimasti feriti mamma, papà e figlio che vivono in un alloggio del terzo piano. Uno dei genitori è gravemente ustionato. Papà e figlio sono stati portati al'ospedale triestino di Cattinara, mentre la mamma è stata condotta al "Santa Maria della Misericordia" di Udine. Ricoverata precauzionalmente anche una donna anziana che vive in un altro appartamentio dello stesso piano dello stabile. In via Chiozza, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche i carabinieri e il personale medico con ambulanze ed elisoccorso decollato dalla elibase di Campoformido.