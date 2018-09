Esplosa una bombola di gas, paura in via Feletto

Una signora di 78 anni stava cucinando del polpo in una pentola a pressione quando un boato ha attratto l'attenzione dell'intera zona posta a nord di Udine. E' successo nel primo pomeriggio di oggi in un condominio di via Feletto. Il fragoroso rumore presto si è verificato essere dovuto all'esplosione di una bombola di gas da tre chili che alimentava la fiamma di un piano cottura esterno posizionato sul un terrazzino dell'appartamento.

Sul posto sono subito stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti con più unità dalla stazione di Gemona e dal Comando di via Popone. Le cause dello scoppio sono ancora in fase di accertamento da parte dei pompieri. Ingenti i danni ai muri perimetrali e al sistema elettrico. Illesi i due coniugi presenti in casa in quel momento. Fortunatamente non si segnalano altri feriti. Gli abitanti della palazzina sono stati tutti fatti uscire in via precauzionale .