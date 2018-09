La friulana Bluenergy si espande e dà una nuova scossa ai bianconeri

Bluenergy Group si riconferma anche per la stagione calcistica 2018/2019 Back Jersey Sponsor dell'Udinese Calcio ed Energy Partner, offrendo ai tifosi diverse iniziative legate al mondo della squadra bianconera.

La crescita

L'azienda friulana per la fornitura di luce, gas e servizi si sta espandendo sul territorio del nord-est e si riconferma tra le prime aziende a livello regionale. "Stiamo puntando molto sulla nostra espansione - dichiara Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy - quest'anno abbiamo fatturato 250 milioni di euro, contro i 200 milioni dell'anno precedente". La crescita è stata possibile grazie all'espansione dell'azienda verso il territorio milanese, e ora Bluenergy punta a espandersi anche in Piemonte e in Liguria. Inoltre, l'azienda è diventata più visibile anche nei confronti delle aziende, non solo sul mercato delle famiglie. La scelta di diventare sponsor dell'Udinese Calcio è dettata dal DNA di Bluenergy, "l'Udinese è un'azienda eccellente e del territorio, e questo per noi è fondamentale. - continua Gervasio - La nostra azienda ha sempre puntato sul territorio, e siamo molto attivi in regione. Abbiamo investito circa 800 mila euro in supporto ad attività sportive e culturali a livello regionale".

Udinese Calcio

La sponsorizzazione è attiva per un anno, ma ci sono solide basi per un continuo anche in seguito. Intanto il presidente di Udinese Calcio, Franco Soldati, ricorda come "la famiglia Bluenergy ha fatto crescere il Friuli, ed è uno sponsor estremamente importante". Le due aziende desiderano "tracciare una via e portare avanti progetti comuni".

Le iniziative per i tifosi

Bluenergy premia la passione dei tifosi e ripropone anche per questa stagione calcistica "Games of Goals", il concorso istant win che permette ai tifosi iscritti alla news letter di Bluenergy di vincere, per ogni partita in casa alla Dacia Arena, otto biglietti in tribuna centrale. Inoltre, sottoscrivendo la tariffa "Scacciapensieri" ogni tifoso della squadra bianconera può usufruire di uno sconto sulla fornitura luce e gas e ha la possibilità di dilazionare il costo dell'abbonamento in dodici mesi pagandolo direttamente in bolletta.