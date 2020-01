Locale da incubo invaso dai topi e dai loro escrementi

Carcasse di topi morti ed escrementi. È quanto hanno trovato i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e salute di Udine in un locale del Manzanese. I militari, insieme al personale dell'Azienda Sanitaria, nei giorni scorsi hanno eseguito un controllo all'interno dell'esercizio. Era stata infatti segnalata una situazione di carenza di igiene. In seguito alle verifiche effettuate gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno rinvenuto effettivamente la presenza di numerosi roditori, di escrementi di topo e anche di carcasse di topi morti. Vista la gravità della situazione è stata disposta l'immediata chiusura del posto con il conseguente blocco della somministrazione di alimenti e bevande. Sarà elevata una sanzione amministrativa al responsabile della struttura. È stata imposta l'immediata sanificazione dei locali. Solo in seguito all'avvenuta bonifica sarà possibile riaprire al pubblico l'attività.