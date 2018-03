Errori clamorosi su "Re di Puglia" in un opuscolo del Pd, le scuse del partito

Redipuglia torna nuovamente al centro dell'attenzione, per la terza volta in pochi mesi. Dopo le polemiche nate dalla pubblicazione del videoclip realizzato dal rapper Justin Owusu e quelle relative allo spot elettorale del leader di CasaPound, Simone Di Stefano, il maestoso sacrario militare, realizzato nel 1938 e dedicato alla memoria dei 100.187 soldati italiani caduti durante la Grande Guerra, finisce ancora una volta sotto i riflettori per colpa di due clamorose sviste.

Gli sbagli

All'interno dell'opuscolo realizzato dal Partito Democratico, intitolato "Destinazione Italia" e in distribuzione in questi giorni lungo la Penisola, sono presenti due errori. Uno: il nome del paese che ospita il Sacrario "dei Centomila" viene trascritto grossolanamente con la testuale scritta "Re di Puglia". Due: la cifra dei 100mila soldati caduti durante il primo conflitto mondiale perde erroneamente due zeri (diventando 1000) e riducendo i caduti di ben 99mila unità.

Le scuse del Pd

Appena trapelata la notizia, il Partito Democratico regionale ha provveduto a porgere le proprie scuse con un comunicato stampa ufficale: “Quando si commette un errore simile ci si inchina davanti alle persone offese e si chiede scusa .- si legge nella nota scritta dalla segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, e dal presidente del partito regionale ,Salvatore Spitaleri-. Non faremo a scaricabarile su Roma e, anticipando responsabilità altrui, per primi ci assumiamo il dovere di chiedere scusa”. Secondo Grim e Spitaleri “è nostro dovere scusarci innanzitutto con i familiari dei caduti, con la comunità di Fogliano Redipuglia, che custodisce un Sacrario di rilievo per l’intero Paese, e con tutte le cittadine e i cittadini della nostra regione."