"Energia da condividere", nuovo spot made in Fvg su Sky

Bluenergy Group, azienda friulana di luce e gas, ha lanciato su Sky AdSmart il nuovo spot pubblicitario made in Friuli "Energia da condividere", realizzato grazie alla collaborazione con Quasar Corporate, casa di produzione udinese.

Lo spot

Girato interamente in Friuli, lo spot si sviluppa sul concetto di condivisione come valore fondamentale per migliorare la vita di tutti i giorni. Condivisione legata all'offerta di Bluenergy che spazia dalla fornitura di luce e gas a servizi e soluzioni a 360 gradi, in modo da migliorare ogni aspetto della vita quotidiana.

Due le versioni dello spot: quella invernale in cui si raccontano i servizi Bluenergy per il calore domestico e quella estiva che racconta l’offerta di Bluenergy per creare la giusta atmosfera per vivere al meglio gli ambienti di casa anche in estate.

Made in Friuli

La friulana Quasar Corporate è specializzata da oltre 15 anni nella realizzazione di video commerciali e istituzionali di alta qualità. La regia dello spot è stata curata da Giorgio Milocco, la fotografia da Debora Vrizzi e l'organizzazione da Andrea Badin.

Anche il cast degli attori ha molti legami con il Friuli: Vittorio Vaccaro, protagonista dello spot, attore e regista, Alessandro Predonzan, attore triestino, Paolo Fagiolo, diplomato alla Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e Maurizio Fanin, attore friulano reso famoso dal film "Zoran, mio nipote scemo".

“Bluenergy – ha aggiunto Giorgio Milocco, fondatore di Quasar Media e regista dello spot – è un’azienda fortemente radicata sul territorio con cui siamo felici di poter collaborare e che siamo lieti di accompagnare, con la nostra expertise, nel suo percorso di crescita e di

rafforzamento. Con questo commercial abbiamo voluto dare un’interpretazione fresca e originale del concetto di condivisione, alla base del successo sia nella vita quotidiana che nella vita aziendale. E proprio la sinergia e lo scambio tra attori del territorio ha portato alla realizzazione di questo spot che rappresenta un bell’esempio di condivisione tra attori del sistema Friuli Venezia Giulia.”