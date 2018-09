Emergenza West Nile: via alla disinfestazione di tutto il comune di Latisana

Sono due le tipologie di intervento di disinfestazione in programma nel territorio comunale di Latisana a seguito dell’ordinanza del Sindaco Daniele Galizio dello scorso venerdì e relativa all’emergenza sanitaria West Nile, scattata dopo i recenti casi di contagio e il decesso registrato giovedì 6 settembre. “Accanto all’intervento di disinfestazione straordinario - commentail primo cittadino – abbiamo ritenuto opportuno in via cautelativa anticipare il consueto trattamento antilarvare, date le circostanze. Come già ribadito in più occasioni negli ultimi giorni, la tutela della salute pubblica è al primo posto. Invito tutti i cittadini del territorio a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per il comportamento da adottare durante l’intervento della ditta di disinfestazione.”

Quando e dove

Il Servizio Ambiente del Comune ha infatti predisposto un’informativa con le specifiche dell’intervento, che partirà domani 11 settembre dalle ore 19 alle ore 5 nelle località di Pertegada e Gorgo, nelle zone Paludo, Sabbionera, Crosere e nell’area compresa tra via Marconi e via Risorgimento incluse, e riguarda la disinfestazione nei confronti degli esemplari adulti di zanzara Culex presenti (specie alate). Mercoledì 12 settembre, la stessa tipologia di disinfestazione sarà effettuata nei medesimi orari a Latisanotta, nella zona del tempio e a Latisana centro. Le aree di Bevazzana e Aprilia Marittima, invece, non saranno oggetto di interventi straordinari, in quanto come località turistiche sono soggette a disinfestazione periodica, l’ultima della quale è datata 30 agosto. L’intervento sarà riproposto tra il 17 e il 23 settembre. Anticipato invece alla prossima settimana il trattamento antilarvale, che riguarda tombini, fossi e bocche di lupo, e che non comporta particolari comportamenti da tenere. Si tratta infatti di un intervento di prevenzione che l’Amministrazione Comunale esegue a cadenza mensile e regolare.

Precauzioni

Semplici le regole che i cittadini sono tenuti a osservare durante l’intervento: persone e animali domestici dovranno essere allontani dall’area interessata o restare all’interno dell’abitazione; porte e finestre dovranno rimanere chiuse, i panni stesi dovranno essere ritirati all’interno, così come le piante negli orti destinate al consumo alimentare, mentre dovranno essere messe al riparo ciotole di cibo e acqua degli animali e coperte le piante negli orti destinate al consumo umano. Al termine della disinfestazione, occorre lavare accuratamente gli alimenti esposti.