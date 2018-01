Emergenza sangue, appello dell'Afds friulana al dono

L'AFDS Associazione Friulana Donatori Sangue ha comunicato poche ore fa l'effettiva carenza di scorte di sangue. L'avviso di emergenza è partito dal centro trasfusionale. E' richiesto sangue per i gruppi: 0+, 0-, A+, A-, B+, B- e AB- come mostrato nell'immagine a fianco.

Tutti coloro che possono donare sono invitati a prenotare la loro donazione presso tutti i centri trasfusionali della provincia attraverso la app dedicata "IoDono" per Android o iOS, oppure attraverso i numeri dedicati 0434 223522 oppure 0432 1698073. La prenotazione è utile non solo per non creare code ai centri trasfusionali ma anche per accorciare i tempi di attesa ai donatori.

Come sempre, si ricorda che con donazioni costanti si possono tranquillamente soddisfare le esigenze del Friuli che aiutare le zone che non possono raccogliere sangue.

Come donare

L'Associazione Friulana Donatori di Sangue invita pertanto a prenotarsi per le donazioni: