Pittioni-Pittoni: cognomi troppo simili, candidato escluso chiede di ricontare i voti e vince

Antonio Antonello Pittioni ce l'ha fatta. A breve si siederà tra i banchi della maggioranza nell'aula consiliare di Palazzo D'Aronco. Questa mattina, infatti, su verifica disposta dal Tar del Fvg, sono state ricontate le preferenze assegnate alla Lega durante le ultime elezioni comunali di Udine tenutesi il 30 aprile 2018 scorso. Il riconteggio, richiesto attraverso la consulenza e la difesa dell'avvocato Teresa Billiani, ha confermato quanto da sempre sostenuto dal candidato del Carroccio, estromesso per una manciata di voti fin dal giorno degli scrutini: i voti alla sua persona erano di più.

Il dubbio

Antonello Pittioni, classe 1964, originario di Cividale del Friuli, risultava tra i primi degli esclusi. Ma qualcosa al sottoscritto non tornava proprio. Numerosi amici sostenevano e spergiuravano di averlo votato, ma dai risultati ufficiali pubblicati nei giorni seguenti non si trovava alcuna conferma a quelle "promesse elettorali". Il sospetto maggiore è poi nato quando anche un alto ufficiale dell’Esercito ha confessato di averlo sostenuto insieme alla moglie nel segreto dell'urna, ma anche in quel seggio risultavano incredibilmente zero preferenze. I fatti e la perseveranza di Pittioni ha infine portato alla verità dei fatti. La verifica effettuata oggi sulle schede di soli quattro seggi (nr. 49, 61, 71, 83) ha visto assegnare a Pittioni ben 15 preferenze in più, ovvero quanto gli bastava per essere eletto Consigliere Comunale di Udine.

Danni e risarcimenti

Una situazione che gli stessi legali dello Studio Tutino, da oggi attivati dal "neo" consigliere, definiscono "drammatica, per la perdita di chance ed il danno causato". Il fascicolo sarà seguito dai legali Santo Tutino ed Alessandra Celeghin. Ora, promettono, si attiveranno tutte le procedure di risarcimento necessarie, sia verso gli scrutatori che verso i presidenti di seggio, anche per vedere ripagate le spese sostenute derivanti dagli errori riscontrati. Lo Studio nei prossimi giorni attiverà una procedura disciplinare, nonché farà richiesta di una verifica all’Autorita Giudiziaria sull'accaduto. Verrà inoltre notiziata la Corte dei Conti per controllare che non vi sia stato danno erariale.

Assonanza dei cognomi

"Considerato il numero degli addetti alla vigilanza ed al controllo la situazione sembra difficile da giustificare - spiga Simone Tutino, portavoce dell'omonimo Studio-. Ma l’errore potrebbe essere stato generato, forse, a causa della presenza sulle schede di un cognome assonante, ovvero quello del senatore Mario Pittoni, per giunta del medesimo partito". Ora non resterà altro che attendere la Sentenza del Tar prevista per il 7 novembre 2018.