Elezioni Comunali di Udine, la candidatura di Pietro Fontanini in dubbio

La doppia candidatura leghista in Regione e in Comune sta facendo infuriare Forza Italia. Chiuso da pochissime ore il lunghissimo walzer sul candidato da schierare alle elezioni regionali, il centrodestra non finisce di stupire. Proprio in queste ore si sta riaprendo un nuovo balletto sulla figura ideale da candidare per le Comunali di Udine, su un nome che possa ridare equilibrio all'alleanza in essere fra gli azzurri, i leghisti, i patrioti e i responsabili.

Se fino a questa mattina il presidente della Provincia, Pietro Fontanini, si sentiva abbastanza sicuro di poter rivivere il brio di un'elezione, ora, con l'investitura di Fedriga si aprono nuovi - incredibili - scenari. A confermarcelo è stato lo stesso coordinatore provinciale di Forza Italia, Ferruccio Anzit, che ci ha riferito come la nomina in quota Lega di Fedriga abbia sparigliato le carte e spostato troppo il baricentro della coalizione. "Il motivo è molto semplice - spiega Anzit -, cambiando il fattore di inizio, è corretto rivalutare le cose".

Da Roma, dunque, il probabile governo di scopo che si sta perfezionando fra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e MoVimento 5 Stelle potrebbe portare delle ripercussioni anche su Udine.

Le 3 soluzioni al vaglio

Forza Italia sta valutando tre opzioni al momento: